В Херсонской области ВСУ захватили в плен офицера РФ и еще 10 оккупантов 5 1.08.2022, 13:47

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иллюстрационное фото

Большинство пленных — из «ДНР».

В воскресенье, 31 июля, украинские пехотинцы захватили в плен 11 военных РФ, в том числе одного офицера, информирует ВМС ВСУ.

"В результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск. Среди них один офицер, один прапорщик и девять мобилизованных незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина соблюдает нормы международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы", - говорится в сообщении.

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