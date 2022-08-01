Украинская разведка: Армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели 2 1.08.2022, 14:04

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Российская армия уже отработала эти переброски во время учений.

По данным разведки, российские оккупационные войска могут вернуться на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.

Об этом в интервью The Guardian рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет «Новое время».

По его словам, сильной стороной российской армии является ее способность быстро перебрасывать войска и технику с одного направления на другое, поскольку она практиковала это во время военных учений накануне полномасштабного вторжения в Украину.

«Российские войска отступили из северных регионов Украины в марте и снова появились на Донбассе через две недели. Мы знаем, что они могут вернуться в Беларусь через две-три недели, если им понадобится», — заявил Скибицкий.

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