Мнение: Россия может потерять Карелию 1 1.08.2022, 14:38

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Впереди непредсказуемые события.

В Балтийском море доминируют страны НАТО. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после совещания по обеспечению безопасности северо-западных рубежей России, которое прошло 28 июля в Карелии, пишет украинский публицист Павел Капко для "Обозревателя".

"В целом это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО), безусловно, ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО", — сказал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции в случае вступления этих стран в Альянс.

"То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, о размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги", — отметил Медведев.

Дмитрий Анатольевич, как ни странно, сказал немного, но все точно и весомо.

Во-первых, Республика Карелия действительно имеет общую границу с Финляндией. Ведь Карелия – это историческая провинция Финляндии, часть которой после поражения в Зимней войне 1939-40 годов Финляндия вынуждена была передать Советскому Союзу. Но поскольку союз развалился у Карелии есть все шансы вернутся в лоно более богатой и процветающей Финляндии.

Во-вторых, северные соседи России действительно сильные, а после вступления в НАТО их сила удесятерится. И это не только касается вооружений, это в первую очередь экономическая и социальная стабильность и политическая безопасность.

В-третьих, все помнят любимое выражение Дмитрия Медведева "денег нет, но вы держитесь". И то что, Анатольевич пообещал в ускоренном режиме решать вопросы и развивать в Карелии туризм и транспортные системы – останется лишь только на словах. Как до сегодняшнего дня ничего не сделали, денег из бюджета не выделили, помощи региону от центральной власти никакой не выделяется, так оно и дальше будет.

Объясняется все просто. Регион не густо заселенный, плюс в Республике Карелия проживают разные народы (фины, мокши, рзя, вепсы и другие), которые через свою малочисленность ведут социально-закрытый образ жизни. И поэтому власти не опасаются митингов, протестов и других проявлений недовольства вокруг социальной базы. Но, не следует забывать, что и "российского патриотизма" в этом регионе нет, а "финский вопрос" для карельцев более близок и актуален. Так, что события могут развиваться непредсказуемо.

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