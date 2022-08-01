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На Харьковщине ВСУ уничтожили российскую систему ПВО «Тунгуска»

  • 1.08.2022, 16:19
  • 1,040
На Харьковщине ВСУ уничтожили российскую систему ПВО «Тунгуска»

Украинская артиллерия метко отработала по технике оккупантов.

Бойцы ВСУ вместе с нацгвардейцами уничтожили на Харьковщине российский зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска".

Об этом сообщили на фейсбук-странице Национальной гвардии Украины.

По словам украинских военных, российский ЗПРК обнаружила аэроразведка Национальной гвардии и передала информацию побратимам из ВСУ. После этого украинская артиллерия метко отработала по технике россиян.

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