На Харьковщине ВСУ уничтожили российскую систему ПВО «Тунгуска»
- 1.08.2022, 16:19
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Украинская артиллерия метко отработала по технике оккупантов.
Бойцы ВСУ вместе с нацгвардейцами уничтожили на Харьковщине российский зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска".
Об этом сообщили на фейсбук-странице Национальной гвардии Украины.
По словам украинских военных, российский ЗПРК обнаружила аэроразведка Национальной гвардии и передала информацию побратимам из ВСУ. После этого украинская артиллерия метко отработала по технике россиян.