Белорусские флагманы массово увольняют сотрудников 1 1.08.2022, 16:30

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Крупные и средние компании Беларуси рассказали о состоянии рынка труда.

В первой половине 2022 года главные бизнесы страны отразили отток кадров.

За январь-июнь 2022 года наниматели в крупных и средних организациях уволили 332,0 тыс. человек. За тот же период количество принятых на работу составило 277,2 тыс. – таковы оперативные оценки статорганов, пишет сайт banki24.by.

Таким образом, на чистой основе отток кадров с флагманских предприятий составил 54,8 тыс. человек. Сравните: за январь-июнь 2021-го нетто-отток из валообразующих компаний составил 47,5 тыс. человек (по оперативному учету).

Кроме абсолютных показателей рынка труда существуют относительные. Например, коэффициент замещения уволенных работников принятыми за 6 месяцев 2021 года составил 86,0%, а за 6 месяцев текущего снизился до 83,5% (согласно Белстату).

Справочно: коэффициент замещения показывает, сколько работников было принято на работу взамен определенного числа уволенных. Если коэффициент меньше 100%, на рынке труда происходит отток кадров, если больше 100% – приток.

В январе-июне количество уволенных из-за ликвидации организации или кадровой оптимизации составило 3,5 тыс. человек. В 2021 году за тот же период данная когорта уволенных была шире – 4,0 тыс. за 6 месяцев.

В текущем году по сравнению с прошлым выросло число увольнений за прогулы и другие нарушения дисциплины. За 6 месяцев 2021-го таких работников по флагманам насчитали 17,7 тыс. человек, а в 2022-м – 18,1 тыс.

За прогулы и иные нарушения с рабочими местами в 2022 году расстались около 5,0 тыс. человек в агросекторе, 5,6 тыс. – в промышленности, 1,6 тыс. – в строительстве, 3,2 тыс. – в розничной торговле.

В июне-2022 количество уволенных превысило число принятых на 11,5 тыс. человек, а коэффициент замещения составил 83,3%. Больше половины от июньской когорты выбывших из флагманов обеспечили компании из Минска (6,1 тыс.).

За январь-июнь в Минске на чистой основе уволили 20,7 тыс. человек, в Брестской области – 6,5 тыс., в Витебской – 5,2 тыс., в Гомельской – 6,8 тыс., в Гродненской – 5,0 тыс., в Минской – 5,5 тыс., в Могилевской – 5,2 тыс.

По Минску коэффициент замещения за 6 месяцев составил 76,6% (худший в стране), а по областям колебался от 84,5% в Брестской до 89,4% в Минской, за июнь-2022 – 66,0% по Минску и 86,7-94,0% по областям.

Флагманы промышленности РБ за 6 месяцев 2022-го уволили на чистой основе 11,0 тыс. работников (коэффициент замещения 84,6%), стройсектора – 7,0 тыс. (70,6%), розничной торговли – 5,3 тыс. (88,5%), транспорта и логистики – 4,8 тыс. (72,1%), IT-сектора – 8,2 тыс. (48,1%), образования – 8,2 тыс. (79,6%), здравоохранения – 4,2 тыс. (79,4%).

Ранее сообщалось, что белорусские «флагманы» утопают в долгах.

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