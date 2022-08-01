«Азовцы» на Запорожском направлении разными способами уничтожили две российские БМП 3 1.08.2022, 16:59

1,990

Первую машину взорвали с помощью беспилотника, а вторую – выстрелом из танка.

Бойцы ССО "Азов" продолжают оборонять украинские земли. Сегодня, 1 августа, они пополнили перечень уничтоженной вражеской техники двумя БМП-3. Их взорвали на Запорожской направлении. Об успешной работе "азовцев" рассказали в Telegram-канале Стратегического командования ВСУ, пишет unian.net.

К посту прикрепили ролик, в котором показывается уничтожение БМП-3. Первую машину взорвали с помощью беспилотника. На видео показывается, как техника стояла и дымилась в поле. Видимо, после первого удара она больше не могла передвигаться. А следующие сброшенные снаряды позволили уничтожить БМП-3. Причем на одном из кадров хорошо видно, как внутри машины началось возгорание.

Вторую единицу техники, которую спрятали в лесопосадке, превратили в металлолом благодаря точному выстрелу из танка. В ролике момент удара не показали, но на кадрах отчетливо видно горящую БМП-3.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».