Под Мариуполем партизаны уничтожили бронетехнику на базе россиян 1 1.08.2022, 21:08

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МЧС России пытается погасить пожар, чтобы спасти другую военную технику.

Партизаны подожгли поле с зерном вблизи Мариуполя, чтобы оккупанты не смогли его украсть, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как пишет он в Telegram, огонь перекинулся на ремонтную базу РФ, расположенную на окраине поселка Безыменное, уничтожив танк.

Советник мэра Мариуполя уточнил, что пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное. На ее территории базы оккупанты ремонтируют и окрашивают тяжелую военную технику.

"В итоге либо из-за детонации БК, либо из-за топлива отремонтированный танк воспламенился и пошел за крейсером Москва", — рассказал он.

По словам Андрющенко, МЧС России сейчас пытается погасить пожар, чтобы спасти другую военную технику.

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