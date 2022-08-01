БАТЭ сообщил об уходе двух футболистов 5 1.08.2022, 22:01

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Кто покинул команду.

БАТЭ сообщил об уходе двух футболистов. Это Захар Волков и Максим Володько.

Контракт 29-летнего Володько "прекращен по соглашению сторон". Защитник выступал за команду с 2009 года с перерывами, провел 248 матчей, забил 14 голов. Участвовал в матчах БАТЭ в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Максим Володько был футболистом национальной сборной Беларуси.

Контракт 24-летнего Волкова с БАТЭ, рассчитанный до конца 2023 года, не прекращен. Его отдали в аренду российскому клубу "Химки" (ранее он уже был там в аренде), который может выкупить защитника.

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