Пилотам в РФ разрешили тормозить двигателем для сохранения колодок 11 1.08.2022, 22:41

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Санкции в действии.

Российским пилотам разрешили тормозить двигателем. Это якобы не влияет на безопасность полета.

Об этом заявил генеральный директор Ассоциации гражданской авиации "Аэропорт", член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев для НСН.

Так, российские авиакомпании S7 Airlines, "Уральские авиалинии", "Россия", "Победа" рекомендовали пилотам реже использовать тормоз, чтобы уменьшить износ.

"Может быть пилоты реверсом будут тормозить, хотя он используется при посадке, иначе снесет колодки при скорости посадки 250-300 километров. Колодками невозможно тормозить такую махину – их снесет. Если двигателем им будет более спокойно в этом отношении – это не возбраняется. На безопасность не влияет, это же на земле", - отметил российские авиаэксперт.

По его словам, якобы использование двигателя при посадке может снизить износ деталей самолета. В то же он указал, что при таком методе торможения увеличивается расход топлива, но оно производится в РФ, а колодки нет.

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