Ученые: Женщины лучше мужчин управляют беспилотными автомобилями 1.08.2022, 23:30

Женщины часто не осознают, насколько хорошо они водят.

Женщины быстрее мужчин при необходимости реагируют на опасность и берут машину под контроль во время управления беспилотным автомобилем, пишет Independent.

К таким выводам пришли ученые из университета Ньюкасла в ходе исследованием с участием 33 женщин и 43 мужчин, управлявших симулятором.

«Женщины часто не осознают, насколько хорошо они водят. Наши результаты показали, что они в этом деле немного лучше мужчин. Их реакции быстрее, а управление рулевым колесом — стабильнее», — заявил эксперт по интеллектуальным транспортным системам Шуо Ли.

В среднем женщины возвращали контроль над машиной за 2,45 секунды, а мужчины — за 2,63.

Чтобы заметить на пути припаркованную машину и сменить полосу движения, женщинам понадобилось 13,52 секунды, а мужчинам — 13,76.

Результаты исследования помогут адаптировать автомобили для удобства обоих полов.

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