ВСУ ударили по опорным пунктам врага совсем рядом с Херсоном
- 10.08.2022, 7:35
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Авиация провела семь успешных атак.
Авиация ВСУ нанесла семь ударов на южном направлении. Так, подтверждено поражение двух опорных пунктов противника в более 40 км от Херсона.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Также украинские военные поразили пять ячеек с живой силой противника, вооружением и техникой в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
Украинские военные уничтожили склад боеприпасов в Новоалексеевке, а также командный пункт БТГ 217 парашютно-десантного полка оккупантов в районе села Максима Горького Запорожской области.
Кроме того, ВСУ за день на южном направлении ликвидировали 35 российских солдат, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых танк Т-72 и командно-штабная машина.