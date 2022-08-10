Опубликовано первое видео со сгоревшей российской авиабазы в Крыму

Опубликовано первое видео со сгоревшей российской авиабазы в Крыму27
- 10.08.2022, 7:45
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Су-24 сожжены дотла.
Украинские и российские СМИ показали первые видеокадры из поселка Новофедоровка, где вчера произошли мощные взрывы на военном аэродроме Саки.
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
На видео можно увидеть дотла сожженный самолет оккупантов Су-24.
Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE, ситуация со вражеской техникой на аэродроме очень хорошо будет видна со спутников.
Он заявил, что масштабы разрушений там значительные, потому что даже в домах в километре от эпицентра взрывов чуть не вылетели окна.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника написала, что взрывы на аэродроме — это дело рук ВСУ.