Опубликовано первое видео со сгоревшей российской авиабазы в Крыму 27 10.08.2022, 7:45

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Су-24 сожжены дотла.

Украинские и российские СМИ показали первые видеокадры из поселка Новофедоровка, где вчера произошли мощные взрывы на военном аэродроме Саки.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

На видео можно увидеть дотла сожженный самолет оккупантов Су-24.

Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE, ситуация со вражеской техникой на аэродроме очень хорошо будет видна со спутников.

Он заявил, что масштабы разрушений там значительные, потому что даже в домах в километре от эпицентра взрывов чуть не вылетели окна.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника написала, что взрывы на аэродроме — это дело рук ВСУ.

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