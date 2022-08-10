Два взрыва и густой дым: ВСУ ударили по оккупантам под Мелитополем

Два взрыва и густой дым: ВСУ ударили по оккупантам под Мелитополем2
- 10.08.2022, 8:23
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В это место россияне в течение месяца свозили военную технику.
Под Мелитополем раздались взрывы. Густой дым заметили в Кирилловке на Запорожье.
Соответствующую информацию сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Перед этим СМИ писали, что под Мелитополем ликвидировал «членов комиссии по референдуму».
Иван Федоров сообщил, что 9 августа оказалось особенно «жарким» не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке.
«Хлопок» для оккупантов на побережье Азовского моря, куда россияне еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут. Надеемся все же достали», – объяснил Федоров.
Он также добавил, что:
зафиксировано по меньшей мере два взрыва;
ориентировочно в 22:14 9 августа был шквал густого дыма уже в течение двух часов.
По состоянию на 22:14 9 августа он сообщил, что власти ждут подробную информацию.