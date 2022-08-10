В квартирах погнулись замки в дверях: новые кадры из Новофедоровки после взрывов на авиабазе РФ 12 10.08.2022, 8:38

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Во многих многоэтажках взрывной волной выбило окна и снесло шифер с крыш.

Во вторник, 9 августа, в поселке Новофедоровка в Сакском районе АР Крым прогремели мощные взрывы. В результате ударов по аэродрому пострадал и сам населенный пункт – были повреждены машины и дома местных жителей, сообщает obozrevatel.com.

Как пишут крымские СМИ, во многих многоэтажках взрывной волной выбило окна и двери, местами даже снесло шифер. В одной из квартир от удара погнулся замок во входной двери.

Жители поселка после серии взрывов находили на улицах обломки, некоторые из них повредили припаркованные автомобили.

Известно, что, кроме домов, пострадали также и магазины, и торговые центры – в них также выбило окна.

Повреждены многоэтажки.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке Сакского района. Оккупационные «власти» полуострова уже объявили чрезвычайное положение, а в районе – эвакуацию населения.

В Министерстве обороны Украины также отреагировали на взрывы на военном аэродроме россиян. Там посоветовали соблюдать правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах.

Взрывы в Новофедоровке спровоцировали истерику в российских Telegram-каналах. Комментаторы возмущались тем, что «вторая армия мира» не может справиться с ВСУ. А российские туристы и местные жители в панике покидали поселок.

В сети показали остатки «демилитаризованных» российских самолетов, а также кадры взрывов на аэродроме.

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