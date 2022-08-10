Комплексы «Гарпун» или ATACMS: чем могли ударить по военному аэродрому «Саки» в Крыму 6 10.08.2022, 8:48

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Военный эксперт озвучил несколько версий.

Днем 9 августа прогремели взрывы во временно оккупированном Крыму, после чего вспыхнул огромный пожар на военном аэродроме «Саки» в Новофедоровке. Военный эксперт Олег Жданов «Фактам» объяснил «Фактам», что Вооруженные силы Украины могли ударить по этой цели из комплексов «Гарпун» или ATACMS.

— То, что мы попали, это ясно, но вот чем — тут может быть несколько версий. Первая — комплекс Гарпун, он противокорабельный, но имеет возможность попадать в наземные цели. Второй вариант — ATACMS. Если вспомнить четвертый Рамштайн, помните заявление министра Резникова, где он сказал, что мы не будем оглашать весь список, что должно прийти. Мы сделаем это неприятным сюрпризом на поле боя. Вполне возможно, что это может быть такой неприятный сюрприз для российских войск.

Он уверен, что украинские защитники смело воюют, и уже скоро освободят Крым. Для этого необходимо еще немного времени, заявил Жданов.

— Поражение объекта на территории Крыма — это политическая, а не военная задача. Мы можем смело воевать и освобождать украинский Крым.

Военный эксперт считает, что российские специалисты смогут точно определить, какими снарядами или ракетами ударили по военному аэродрому «Саки» в Новофедоровке.

— Когда был обстрел в Еленовке, они приволокли на второй день из другого места осколки снаряда HIMARS, но только забыли их протереть. Они были со ржавчиной, а она в течение суток явно не появляется на осколках от ракет. Посмотрим, что они здесь найдут и скажут. Даже нам самим будет интересно узнать, чем же точно так попали.

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