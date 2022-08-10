Появилось видео с десятками сожженных авто после взрывов в Новофедоровке

Появилось видео с десятками сожженных авто после взрывов в Новофедоровке4
- 10.08.2022, 9:10
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Расстояние от стоянки до авиабазы РФ — около 400 метров.
Во временно оккупированном Россией украинском Крыму днем 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме «Саки» в поселке Новофедоровка. В 400 метрах от эпицентра взрывов дотла выгорела автомобильная стоянка.
Видео последствий взрыва появилось в сети. Восстановлению не подлежат десятки автомобилей, сообщает obozrevatel.com.
В кадре видны поврежденные авто. Подавляющее большинство из них сгорело, некоторые посекло осколками. Один из больших обломков пробил легковую машину насквозь.
Напомним, что взрывы были настолько мощными, что у жителей поселка Новофедоровка в километре от эпицентра взрыва вырвало окна вместе с рамами.