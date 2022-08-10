Партизаны подорвали в центре Мелитополя штаб «Единой России»5
- 10.08.2022, 9:23
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Оккупанты занимались организацией фейкового «референдума».
В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) местные партизаны подорвали штаб пропутинской «Единой России».
Об этом пишет «РИА Мелитополь».
«В ночь с 8 на 9 августа пока ВСУ отрабатывало по военным базам, расположенным в промзонах, около 22:00 взрыв прогремел и в самом центре города у штаба «Единой России». Он разместился в ТЦ «Фокстрот». Там гастролеры из рашки вместе с предателями готовятся к липовому голосованию. Штабу изрядно «подпортили фасад», - передает издание.
По данным СМИ, в этот раз обошлось без жертв, однако партизаны «передали привет» всем, кто вздумает поучаствовать в организации фейкового референдума.
«Пощады не будет никому! Это понимают местные предатели. Поэтому, есть информация, что некоторые руководители избиркома после фейерверка у штаба «Единой России» ушли в запой», - сказано в сообщении.