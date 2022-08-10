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На дне моря нашли «кремового Дарта Вейдера»

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  • 10.08.2022, 12:43
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На дне моря нашли «кремового Дарта Вейдера»

Это существо безвредно для человека.

Исследователи открыли новый вид гигантских изопод (Bathynomus). Существо кремового цвета, напоминающее Дарта Вейдера, достигает 26 см в размере, пишет «Хайтек».

Зоологи идентифицировали новый вид по единственному экземпляру, который был пойман у полуострова Юкатан в Мексиканском заливе в 2017 году и хранился в аквариуме у японского коллекционера. Новый вид назвали Bathynomus yucatanensis.

И сам коллекционер, и ученые изначально предполагали, что этот образец относится к виду Bathynomus giganteus — гигантским мокрицам, ранее найденным в Персидском заливе. Но генетический анализ ДНК показал, что это другой вид, отличающийся последовательностью двух генов.

Ученые установили, что из-за этих минимальных генетических отличий юкатанский экземпляр оказался короче и «стройнее». Его форма тела больше напоминала перевернутый треугольник. Кроме того, в отличие от вида giganteus у него кремовый оттенок.

Гигантские изоподы (Bathynomus) — это представители ракообразных, к которым относятся и мокрицы. В отличие от наземных представителей, эти крупные животные, обитающие в глубине океана, редко попадаются людям. Новый образец был получен из ловушки со специальной наживкой, установленной на глубине около 700 м в Мексиканском заливе.

Подводные изоподы очень похожи на своих наземных родственников — мокриц. Главное отличие, невероятные размеры — самые большие из них вырастают почти до 50 см. За необычную форму, напоминающую шлем героя «Звездных войн», их называют «Морскими Дартами Вейдерами». Но, как и наземные мокрицы, хоть и выглядят немного устрашающе, эти существа совершенно безвредны для человека.

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