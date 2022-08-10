В Мелитополе партизаны устроили охоту на организаторов «референдума» 10.08.2022, 13:12

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Несколько последних дней были «жаркими» для оккупантов.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров заявил, что последние несколько дней на временно оккупированных территориях Запорожской области для российских военных были «жаркими». Украинские партизаны конкретными действиями срывают планы врага по проведению так называемого «референдума».

Кроме того, на Запорожье сгорела очередная партия техники российских оккупантов. Об этом Федоров рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, движение сопротивления открыло охоту на организаторов псевдореферендума на оккупированных территориях Запорожской области. В частности, накануне произошел взрыв в штабе «Единой России» в оккупированном Мелитополе.

«Уже третья подряд адская ночь для врага на территории нашего временно оккупированного города Мелитополя. Прежде всего, вчера около 10 часов вечера партизанами был поврежден штаб «Единой России» на территории Мелитополя. Сегодня уже есть заявления, что объявлена охота на всех причастных к проведению так называемого референдума на оккупированной части Запорожской области», – рассказал Федоров.

Мэр города подчеркнул, что партизаны не просто говорят, что не поддерживают страну-агрессора, а определенными действиями срывают планы захватчиков.

Кроме того, Федоров рассказал, что возле поселка Кирилловка произошел взрыв, после которого несколько часов валил густой дым. В то место, говорит мэр Мелитополя, оккупанты несколько недель свозили технику.

«Также вчера около 18:30 возле поселка Кирилловка было два взрыва, и после этого густой дым был еще 4 часа. Мы сообщали, что за последние 2,5-3 недели враги свозили максимальное количество техники к Радивоновке и на берег моря в Кирилловке. Три часа был густой дым, и это свидетельствует о том, что была повреждена вражеская техника», – отметил мэр Мелитополя.

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