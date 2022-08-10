Бойцы ВСУ устроили «фейерверк» двум вражеским БМП 10.08.2022, 13:19

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Выжившие оккупанты спасались бегством по полю.

Украинские воины устроили «горячую» встречу российским оккупантам в Харьковской области. Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр ударили по российской технике.

Выжившие после удара оккупанты в панике бросились бежать. Видео уничтожения вражеской техники показали в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

«93-я ОМБр Холодный Яр подогревает захватчиков в Харьковской области», – лаконично подписали яркие кадры украинские воины.

На видео видно, как две вражеские БМП едут по дороге посреди поля. В какой-то момент в первую из российских бронемашин прилетает украинский снаряд, она взрывается.

Пока БМП догорает, выжившие после удара российские оккупанты панически пытаются убежать.

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