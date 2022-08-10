ВСУ ликвидировали командира полка оккупантов, успевшего прокомандовать всего три дня 4 10.08.2022, 14:24

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Снайпер «снял» его в Чугуевском районе Харьковской области.

Оккупант жалуется, что ВСУ стреляют по их позициям каждые 5-10 минут из минометов и артиллерии.

Украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Это произошло в Ивановке. Судя по всему речь идет о селе в Чугуевском районе Харьковской области. Там находится 30-я бригада оккупантов.

Российские вояки все жалуются, что их не хотят менять.

«Нас не меняют. Вон управление 106 дивизии Тулы накрыли. 30-ю мотострелковую дивизию 2 недели назад ударили. Вон в Ивановке в 30-й бригаде командир полка 3 дня назад полк принял - снайпер «снял», – жалуется отцу оккупант.

Оккупант утверждает, что украинские военные мощно обстреливают их позиции из минометов и артиллерии, при чем каждый 5-10 минут.

Отец с сыном подытожили и пришли к выводу, что там «ничего хорошего нет». Отец даже огорчился, что раньше они выбрали сыну такую профессию.

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