Украинские танкисты ударили по базе оккупантов 1 10.08.2022, 15:57

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Уничтожена техника и живая сила врага.

Украинские танкисты вместе с морскими пехотинцами нанесли точные удары по базе российских захватчиков, уничтожив бронетехнику и живую силу противника.

Об этом рассказали на странице 3-й отдельной танковой бригады в Facebook.

Согласно сообщению, танкисты ВСУ отработали по вражеским позициям вместе с бойцами 503 отдельного батальона морской пехоты.

На обнародованном видео зафиксирован момент удара по базе оккупантов, где враг расположил бронетехнику, а также уничтожение заброшенного здания, в котором скрывались по меньшей мере 20 бойцов российской армии.

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