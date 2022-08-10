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Украинские танкисты ударили по базе оккупантов

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  • 10.08.2022, 15:57
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Украинские танкисты ударили по базе оккупантов

Уничтожена техника и живая сила врага.

Украинские танкисты вместе с морскими пехотинцами нанесли точные удары по базе российских захватчиков, уничтожив бронетехнику и живую силу противника.

Об этом рассказали на странице 3-й отдельной танковой бригады в Facebook.

Согласно сообщению, танкисты ВСУ отработали по вражеским позициям вместе с бойцами 503 отдельного батальона морской пехоты.

На обнародованном видео зафиксирован момент удара по базе оккупантов, где враг расположил бронетехнику, а также уничтожение заброшенного здания, в котором скрывались по меньшей мере 20 бойцов российской армии.

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