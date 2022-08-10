Транспортный рынок Беларуси может покинуть до 12% мелких игроков 10.08.2022, 16:34

Выросшие расходы могут обанкротить транспортников.

Рынок могут покинуть до 12% мелких игроков из Беларуси. Даже средним транспортным компаниям теперь будет сложно встроиться в международные цепочки.

По данным транспортно-логистического холдинга «Транзит», цены на запчасти и расходные материалы выросли в среднем на 78% по сравнению с февралем 2022. Это грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением парка, пишет probusiness.io.

Кроме падения ставок компании столкнулись с увеличением себестоимости перевозок. По словам аналитиков компании «Первый Бит. Брест» , это происходит из-за удорожания страхования и роста инфляции. Ситуация на рынке в Беларуси может привести к сокращению количества мелких перевозчиков. Им будет выгоднее стать частью крупной компании, сдав свою машину в пользование. Рынок могут покинуть до 12% мелких игроков (с автопарком менее 10 машин).

С приходом санкций транзитные маршруты резко усложнились.

Изменилась и логистическая цепочка для товаров из Китая, которые идут в Европу. Основное изменение касается схемы работы с грузами. Тягач на российских или белорусских номерах доставляет прицеп в приграничный транспортно-логистический центр или сервисную зону ряда объектов инфрастуктуры «Белтаможсервиса» и трех складов временного хранения «Брествнештранса», «Белимпортторга», «Транзита». А оттуда тягачи с европейскими номерами будут доставлять прицеп в пункт назначения на территории ЕС.

К сожалению, для компаний средних размеров даже при наличии парка от 30 машин, но не имеющих дочерних компаний, вступить в число международных перевозчиков в текущий момент будет непросто, считают эксперты рынка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».