Мощный удар по Крыму: погибли не меньше 60 оккупантов, еще 100 человек были ранены 14 10.08.2022, 17:04

16,204

Удар по аэродрому нанес России больший урон, чем уничтожение крейсера «Москва».

В результате мощного удара по военному аэродрому на территории аннексированного Крыма погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 - ранены. Об этом заявили в украинской разведке, сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он убежден, что для России этот удар нанес больший урон, чем уничтожение украинскими военными российского крейсера «Москва».

«Погибло и ранено не менее 60 и 100 пилотов и техников военного аэродрома в Саках ... Вчерашний «самопроизвольный подрыв боеприпасов» по своему масштабу нанес урон российской военной мощи на Юге не меньший, а я даже думаю больший, чем уничтожение крейсера «Москва»», - написал Геращенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».