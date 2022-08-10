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Мощный удар по Крыму: погибли не меньше 60 оккупантов, еще 100 человек были ранены

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  • 10.08.2022, 17:04
  • 16,204
Мощный удар по Крыму: погибли не меньше 60 оккупантов, еще 100 человек были ранены

Удар по аэродрому нанес России больший урон, чем уничтожение крейсера «Москва».

В результате мощного удара по военному аэродрому на территории аннексированного Крыма погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 - ранены. Об этом заявили в украинской разведке, сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он убежден, что для России этот удар нанес больший урон, чем уничтожение украинскими военными российского крейсера «Москва».

«Погибло и ранено не менее 60 и 100 пилотов и техников военного аэродрома в Саках ... Вчерашний «самопроизвольный подрыв боеприпасов» по своему масштабу нанес урон российской военной мощи на Юге не меньший, а я даже думаю больший, чем уничтожение крейсера «Москва»», - написал Геращенко.

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