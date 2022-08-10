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Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 из «Иглы»

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  • 10.08.2022, 19:54
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Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 из «Иглы»

Самолет исчез с радаров «в качестве жеста доброй воли».

Украинские бойцы с помощью ПЗРК «Игла» сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Нацгвардия Украины.

Сообщается, что во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец Национальной гвардии осуществил пуск ракеты из «Иглы» по самолету Су-25. После поражения штурмовика состоялся взрыв за лесополосой.

«Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена», — отмечается в сообщении.

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