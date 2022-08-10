В Мариуполе оккупанты прикрепили гранату к скамейке на детской площадке 10.08.2022, 20:24

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Фотофакт.

Во временно оккупированном Мариуполе российские военные размещали мины даже на детских площадках и теперь местные жители их находят.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

«До сих пор большинство дворов и домов города не обследованы и не разминированы. Поэтому призываем мариупольцев внимательно передвигаться по городу», — подчеркнули в горсовете.

Там пояснили, что не стоит приближаться к неизвестным предметам.

«Также призываем не соглашаться на предложения оккупантов работать над разминированием. Пусть они убирают за собой и рискуют собственной жизнью, а не вашим!», — обратились к мариупольцам в горсовете.

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