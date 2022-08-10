Режим Лукашенко пугают партизанские граффити 10.08.2022, 20:43

В Беларуси коммунальщиков обязали закрашивать «несанкционированные надписи».

Это предусматривают изменения, внесенные в постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 8 от 10 июня 2022 года.

В перечне работ коммунальщиков упоминается «ликвидация несанкционированных надписей на объектах внешнего благоустройства, подземных пешеходных переходах, мостовых сооружениях».

Коммунальщики боролись с надписями и раньше. В Минске они активно закрашивают и муралы.

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