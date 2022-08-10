Режим Лукашенко пугают партизанские граффити

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- 10.08.2022, 20:43
В Беларуси коммунальщиков обязали закрашивать «несанкционированные надписи».
Это предусматривают изменения, внесенные в постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 8 от 10 июня 2022 года.
В перечне работ коммунальщиков упоминается «ликвидация несанкционированных надписей на объектах внешнего благоустройства, подземных пешеходных переходах, мостовых сооружениях».
Коммунальщики боролись с надписями и раньше. В Минске они активно закрашивают и муралы.