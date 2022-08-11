Сколько налогов заплатили компании из Беларуси в литовскую казну 11.08.2022, 8:59

Впервые среди крупнейших налогоплательщиков страны так много IT-компаний с белорусскими корнями.

Около € 25 млн перечислили в первом полугодии в литовскую казну работающие в этой стране девять компаний, учредители или собственники которых связаны с Беларусью. Данные об объемах их отчислений содержатся в статистике, опубликованной Государственной налоговой инспекцией при Министерстве финансов Литвы, пишет Office Life.

Крупнейшим плательщиком, после того как фактически приостановила свою деятельность компания — оператор терминала насыпных грузов Birių krovinių terminalas, в 2022 году стал поставщик технической соли Lit Salt Trade. Трейдер, основателем которого является белорус Петр Кравченко, перечислил в литовскую казну свыше € 9,5 млн.

Второе место занял производитель цифровой оптики Yukon Advanced Optics Worldwide (€ 3,1 млн), а на третье впервые в истории вышла «дочка» мирового IT-гиганта EPAM Systems (€ 2,7 млн).

И в целом впервые среди крупнейших налогоплательщиков так много IT-компаний с белорусскими корнями. Кроме Epam sistemos, это Wargaming Vilnius, Andersen Soft и Gurtam. Все они стали важными источниками ресурсов для литовского бюджета — в местной телекоммуникационно-информационной отрасли Epam sistemos занял 12-е место, «дочки» остальных компаний — соответственно 17-ю, 34-ю и 39-ю позиции.

Из неайтишников в девятке также Vidar Baltic (ранее — Sodrugestvo Baltija), металлотрейдер Prekybos namai BMZ-Baltija и друскининкайский санаторий «Беларусь».

Кстати, крупнейшим налогоплательщиком Литвы в рассматриваемом периоде стал нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva, который заплатил свыше € 272,1 млн налогов.

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