Евгений Ливянт: Белорусские вузы понабирали «троечников» 11.08.2022, 10:56

Вступительная кампания провалена второй год подряд.

Известный педагог и репетитор Евгений Ливянт в «Фейсбуке» рассказал, почему почти стопроцентное выполнение планов приема белорусскими вузами, о котором отрапортовало Министерство образования — отнюдь не хорошая новость. И почему не стоит ничего хорошего ждать и дальше.

По моему мнению, вступительная кампания в вузы провалена второй год подряд. По сообщению Министерства образования план приема на бюджет в вузы выполнен почти на 100%, а на платное на 95%. Что это значит? В вузы приняли, практически, всех желающих и еще остались места!

В большинстве вузов на большинство специальностей конкурса не было или почти не было. Более того, практически на любую специальность можно было поступить абитуриенту с 250 баллами из 400, то есть, будучи по советским меркам троечником, закончившим всего лишь 9 классов из 11.

Поясняю. 250 = 70 +60+60+60.

Пусть средний балл аттестата абитуриента равен 7, что означает 70 баллов для приемной кампании. Сейчас такой средний балл бывает только у посредственных учеников, «крепких троечников» по меркам советской школы.

Пусть абитуриент набрал на каждом из трех ЦТ по 60 баллов. При современной системе подсчета баллов 60 баллов набирает абитуриент, который усвоил школьную программу на 20 — 25%. Другими словами, его знания не выше уровня ученика 9 класса, который учится весьма средне.

Все это означает, что в вузы пришло очень много студентов, которые не в состоянии усвоить вузовскую программу даже 1 курса. Значит, или их отчислят, или они отчислятся сами, или их будут до последнего «тянуть за уши», чтобы вузы не остались без студентов, а значит, без финансирования и преподавателей.

Но все равно, часть специальностей неизбежно, в очередной раз, придется закрыть или объединить с другими специальностями.

Поясню на примере одного из ведущих вузов страны — БНТУ. На автотракторном факультете 295 бюджетных мест, а абитуриентов с баллами выше 250 около 170 человек. На платном отделении 26 мест, и у всех поступивших сумма баллов меньше 250 (у десятерых из них количество баллов ниже 200!!!).

То есть, среди 321 первокурсников половина не в состоянии понять то, что они услышат даже на первой лекции по высшей математике или физике, точнее, они вряд ли что-нибудь поняли бы и на уроке математики в 10 классе.

Повторю, аналогичная ситуация или еще худшая в большинстве вузов страны на большинстве специальностей.

Казалось бы, причина такого провала заключается в том, что у нас слишком много мест в вузах и мало выпускников школ. Несколько дней назад Министр образования в качестве объяснения сложившейся ситуации сказал, что «В этом году 52 тысячи выпускников 11 классов. Всего проходило тестирование 61 тысяча молодых людей, это и выпускники, в том числе и прошлых лет. А всего количество мест в этом году бюджетных и внебюджетных 53,5 тысячи. Давайте сами поймëм, насколько актуальна миграция».

Казалось бы, все очень логично. Но посмотрим, сколько у нас было выпускников школ, мест в вузах для первокурсников и абитуриентов, которые сдавали ЦТ в предыдущие годы (см. диаграмму). Мы видим, что в 2016 году число всех абитуриентов превышало число мест в вузах в 1,6 раз, а затем это отношение постоянно снижалось и стало равно в этом году 1,14.

На мой взгляд, этот факт означает, что количество желающих учиться в белорусских вузах неуклонно снижается. Кроме этого, многие абитуриенты сдают ЦТ, но не подают документы в наши вузы.

Возникает вопрос: а зачем сдавать ЦТ в таком случае? Ответ простой: по результатам нашего ЦТ можно поступить в вузы других стран, в первую очередь, польские и российские, и этой возможностью с каждым годом пользуется все больше абитуриентов, что неудивительно.

Белорусский абитуриент может подать документы ровно в один вуз нашей страны и для этого надо несколько раз в июле и августе лично приехать в приемную комиссию. А чтобы подать документы сразу в пять российских вузов, никуда ехать не надо, достаточно зайти на российский сайт госуслуг. Кроме этого, можно принять участие в олимпиадах российских вузов, которые часто не сложнее ЦТ, и поступить в вуз еще весной.

Аналогичная ситуация и с польскими вузами: документы можно дистанционно подавать во многие вузы и поступить по результатам ЦТ или по баллам в школьном аттестате.

Конечно, это значимая, но далеко не единственная причина падения престижа наших вузов. А с учетом того, что с этого года в конкуренцию за наших абитуриентов активно включились и литовские вузы, можно с сожалением ожидать неутешительных результатов вступительной кампании и в следующем учебном году.

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