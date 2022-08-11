На дне реки найдена «капсула времени», которой больше 400 лет 11.08.2022, 13:28

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Что на ней обнаружили?

Морские археологи обнаружили в северной Германии обломки 400-летнего грузового корабля, который «утонул почти стоя». Он не разложился, а на борту до сих пор сохранились бочки с негашеной известью — важным строительным материалом. Затонувший корабль — это старейшее археологическое свидетельство торговли этим материалом, пишет «Хайтек».

Археологи считают, что затонувший корабль уцелел, потому что он быстро покрылся слоем мелкой грязи, принесенной к месту крушения рекой Траве. Она и защитила судно от повреждений, превратив его в «капсулу времени».

Сам корабль времен Ганзейского союза, его построили приблизительно в 1650 году, а его длина составляла от 20 до 25 м. Судно находится на глубине около 11 м на внешнем участке реки, где преобладает соленая вода, между Любеком и портом Травемюнде в ее устье в Балтийское море. По словам экспертов, поднятие судна со дна предоставит новые данные об истории мореплавания и морской торговле.

Местные власти планируют поднять корабль, это займет несколько месяцев. Затем эксперты восстановят его — этот процесс займет не менее 10 лет.

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