Появилось видео ночных вспышек на аэродроме в Зябровке

Появилось видео ночных вспышек на аэродроме в Зябровке10
- 11.08.2022, 13:38
- 5,954
Всего под Гомелем было видно не менее восьми вспышек на расстоянии около 20-25 км от авиабазы.
В белорусских телеграм-каналах опубликовали видео ночных вспышек в районе аэродрома «Зябровка» под Гомелем.
Видно четкую крупную вспышку, не похожую на «возгорание двигателя», о котором заявило Минобороны Беларуси.
Видео, которое было снято сегодня ночью на расстоянии около 20-25 км от аэродрома.
На нам видна четкая крупная вспышка, не похожая на «возгорание двигателя». По уточненным данным, вспышки и взрывы в районе аэродрома «Зябровка» начались около 00:20 11 августа, что уже само по себе полностью опровергает информацию Минобороны.
Всего было не менее 8 вспышек.