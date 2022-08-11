На аэродроме «Саки» в Крыму сгорели огромные склады крылатых ракет РФ 4 11.08.2022, 13:59

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Количество уничтоженных вражеских самолетов может достигать 20.

На аэродроме «Саки» в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, где 9 августа прогремели взрывы, сгорели не только самолеты, но и огромные склады крылатых ракет.

Об этом рассказал бывший сотрудник внешней разведки Александр Зеленько в эфире телеканала «Киев».

По его словам, в результате взрывов на аэродроме уничтожены не девять. а более 20 самолетов оккупантов:

«При чем не совсем самолетов. Это как раз те сволочи, которые запускали ракеты по нашим мирным городам. Это именно те стратегические бомбардировщики, которые находясь за пределами нашей ПВО, совершили бесчеловечные преступления, уничтожая Винницу, Кременчуг, это те, кто как раз и убивал мирное население».

«Сгорел и очень дорогой ИЛ-76. Сгорели несколько ударных вертолетов, которые стоят несколько десятков миллионов долларов, сгорели огромные склады крылатых ракет», – добавил эксперт.

По его мнению, те, кто приложил руку к произошедшему на аэродроме, без преувеличения переломили ход войны.

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе «Саки» в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

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