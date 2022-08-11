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Defence-blog: В Зябровке взорван российский многоцелевой радар управления огнем

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  • 11.08.2022, 14:18
  • 22,596
Defence-blog: В Зябровке взорван российский многоцелевой радар управления огнем

Устройство взорвано в результате мощного взрыва.

На военном аэродроме в Зябровке под Гомелем был взорван российский многоцелевой радар управления огнем, пишет defence-blog.com. Издание ссылается на источник, знакомый с разведданными.

Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. Он якобы был взорван в результате мощного взрыва.

О взрыве возле Зябровки в ночь на 11 августа сообщали многие Telegram-каналы и СМИ. С этой авиабазы российские войска часто наносят удар по Украине. Там располагается много российской военной техники и самолетов.

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