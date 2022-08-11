Украинская армия ведет наступление на Изюм, под Запорожьем и Херсоном 3 11.08.2022, 16:46

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Британская разведка опубликовала новую карту боев.

Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали актуальную карту боевых действий на фронтах украино-российской войны ‒ по состоянию на вторник, 11 августа. Соответствующая карта была опубликована в сервисе микроблогов Twitter.

«Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается», ‒ говорят британские разведчики.

Судя по карте, украинская армия ведет наступление на Изюм, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.

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