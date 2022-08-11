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Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны новые подробности

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  • 11.08.2022, 19:06
  • 18,964
Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны новые подробности

Уничтожена российская техника.

В результате взрывов на военном аэродроме «Зябровка» в Беларуси была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

По предварительным данным, в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект — около 10 снарядов. Подтверждением этого является то, что сегодня вблизи аэродрома «Зябровка» заметили МАЗ белорусских военных с надписью «разминирование».

Также мониторинговая группа отмечает, что, вероятно, ночью на аэродроме также был уничтожен российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е. Он помогает зенитно-ракетным комплексам обнаруживать цели и уничтожать их.

«Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными», — говорится в сообщении.

Кроме того, по непроверенной информации, также есть пострадавшие в результате взрывов.

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