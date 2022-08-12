Арестович: В Беларуси боевые машины сталкиваются неудачно 12.08.2022, 2:00

Алексей Арестович

Так он прокомментировал взрывы на аэродроме «Зябровка».

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал взрывы на аэродроме в Беларуси.

Арестович с иронией отметил, что в российской армии курят в неположенном месте, а в Беларуси – боевые машины сталкиваются неудачно.

Об этом советник главы ОП Украины сказал в программе «Фейгин Live» 11 августа.

Напомним, в Беларуси на аэродроме «Зябровка», полностью контролируемом россиянами, которые обустраивали там военную базу, в ночь на 11 августа прогремели взрывы.

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