Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага в Херсонской области 12.08.2022, 7:32

Освобождены два населенных пункта.

Украинская авиация нанесла удары опорному пункту врага и скоплению россиян в районе Андреевки и Брускинского в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Со стороны ВСУ потерь нет.

В результате удара РСЗО «Смерч» по Березнеговатому ранение получил местный житель.

Авиация ВСУ нанесла 2 удара. По опорному пункту врага недалеко от Андреевки и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач за сутки уничтожили 19 оккупантов, 4 единицы бронированной и автомобильной техники и еще 1 склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

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