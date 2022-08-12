Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага в Херсонской области
- 12.08.2022, 7:32
Освобождены два населенных пункта.
Украинская авиация нанесла удары опорному пункту врага и скоплению россиян в районе Андреевки и Брускинского в Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
В направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Со стороны ВСУ потерь нет.
В результате удара РСЗО «Смерч» по Березнеговатому ранение получил местный житель.
Авиация ВСУ нанесла 2 удара. По опорному пункту врага недалеко от Андреевки и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского.
Ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач за сутки уничтожили 19 оккупантов, 4 единицы бронированной и автомобильной техники и еще 1 склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.