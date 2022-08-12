закрыть
12 августа 2022, пятница, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отбили наступление россиян возле Марьинки

  • 12.08.2022, 8:46
ВСУ отбили наступление россиян возле Марьинки

Оперативная сводка украинского Генштаба.

Украинские военные отбили наступления российских оккупантов сразу на нескольких направлениях. Об этом 12 августа в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На харьковском направлении враг нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На славянском направлении противник пытается восполнить потери личного состава и техники.

На краматорском направлении оккупанты вели наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. Успеха не имели и вынуждены были отступить.

На бахмутском направлении враг частично имел успех при наступлении в направлении Горловка – Зайцево.

Наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема оказались для захватчиков безуспешными, они отошли назад. После проведения перегруппировки оккупанты возобновили наступление на Кодему, боевые действия там продолжаются.

На авдеевском направлении противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.

Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, однако успеха не имели и отступили. Продолжаются боевые действия в районе поселка Пески.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип