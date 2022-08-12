ВСУ отбили наступление россиян возле Марьинки
- 12.08.2022, 8:46
Оперативная сводка украинского Генштаба.
Украинские военные отбили наступления российских оккупантов сразу на нескольких направлениях. Об этом 12 августа в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
На харьковском направлении враг нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.
На славянском направлении противник пытается восполнить потери личного состава и техники.
На краматорском направлении оккупанты вели наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. Успеха не имели и вынуждены были отступить.
На бахмутском направлении враг частично имел успех при наступлении в направлении Горловка – Зайцево.
Наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема оказались для захватчиков безуспешными, они отошли назад. После проведения перегруппировки оккупанты возобновили наступление на Кодему, боевые действия там продолжаются.
На авдеевском направлении противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.
Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, однако успеха не имели и отступили. Продолжаются боевые действия в районе поселка Пески.