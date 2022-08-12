На авиабазе в Новофедоровке взорвали четыре склада боеприпасов РФ 1 12.08.2022, 9:59

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Британская разведка опубликовала новую информацию об ударе по Крыму.

Взрывы в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма — это результат уничтожения четырех открытых складов с боеприпасами. Атака лишила россиян по меньшей мере восьми самолетов.

Такой информацией поделилась британская разведка в свежем отчете касательно войны в Украине, передает УНИАН.

«9 августа 2022 года на военном аэродроме «Саки» в западном Крыму произошли взрывы. Первоначальная причина взрывов неясна, но большие грибовидные облака, видимые на видео очевидцев, почти наверняка были вызваны детонацией до четырех незакрытых складов боеприпасов», — сообщили в британской разведке.

В отчете также сказано, что в результате атаки удалось уничтожить или повредить по меньшей мере 8 самолетов роcсиян — 5 Су-24 и 3 Су-30. Центральная зона аэродрома получила серьезные повреждения, но он, вероятно, остается работоспособным.

Для РФ потеря 8 истребителей не имеет колоссального значения, так как это незначительная часть от общего количества. Однако "Саки" использовался для прикрытия Черноморского флота.

«Возможности морской авиации в настоящее время значительно ослаблены. Этот инцидент, вероятно, заставит российских военных пересмотреть свое восприятие угрозы. Крым, вероятно, рассматривался как надежный тыловой район», — подытожили в британской разведке.

Напомним, 9 августа, были нанесены удары по аэродрому в Новофедоровке на территории Крыма.

Вследствие атаки удалось уничтожить девять вражеских самолетов, о чем рассказали в Командовании ВС ВСУ. А председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич добавил, что аэродром выведен из строя.

Журналисты The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщили, что взрывы в Крыму — это работа украинского спецназа.

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