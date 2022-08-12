В оккупированной Новой Каховке раздаются взрывы вблизи ГЭС 3 12.08.2022, 16:15

3,268

В районе важного для россиян Каховского моста заметили клубы дыма.

В пятницу, 12 августа, в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области вблизи гидроэлектростанции прозвучали взрывы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал ВСУ, пишет apostrophe.ua.

Сообщается, что в районе Каховского моста видны клубы дыма.

Украинский военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что приоритетной задачей украинской армии является разрушение логистики врага, чтобы у оккупантов не было возможности накапливать свои силы, боеприпасы и оружие на правобережье Херсонщины. В результате россияне будут вынуждены отступить из-за невозможности сопротивления.

Бить по мосту необходимо деликатно, чтобы не повредить дамбу и Каховскую ГЭС, которые находятся слишком близко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».