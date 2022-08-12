В оккупированной Новой Каховке раздаются взрывы вблизи ГЭС

В оккупированной Новой Каховке раздаются взрывы вблизи ГЭС3
- 12.08.2022, 16:15
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В районе важного для россиян Каховского моста заметили клубы дыма.
В пятницу, 12 августа, в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области вблизи гидроэлектростанции прозвучали взрывы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал ВСУ, пишет apostrophe.ua.
Сообщается, что в районе Каховского моста видны клубы дыма.
Украинский военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что приоритетной задачей украинской армии является разрушение логистики врага, чтобы у оккупантов не было возможности накапливать свои силы, боеприпасы и оружие на правобережье Херсонщины. В результате россияне будут вынуждены отступить из-за невозможности сопротивления.
Бить по мосту необходимо деликатно, чтобы не повредить дамбу и Каховскую ГЭС, которые находятся слишком близко.