Путину скоро будет нечем «начинать всерьез» Telegram-канал «Запретное мнение»

12.08.2022, 16:34

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Сначала крейсер «Москва», теперь — семь военных самолетов.

В результате взрывов на военном аэродроме Саки было уничтожено не менее семи российских военных самолетов.

Данные о потерях были получены благодаря спутниковым снимкам от американской компании Planet Labs, сделанным до и после взрывов.

На фотографиях видны обугленные фрагменты не менее семи летательных аппаратов на открытой стоянке, а также выжженная земля и множество кратеров, сгруппированных в одном месте.

Это происшествие претендует на звание одного из худших для российской авиации со времен Второй мировой войны — после 1945 года не известно о такой же крупной единоразовой потере авиатехники в одном инциденте в СССР или РФ.

Напомним, мощные взрывы на аэродроме в оккупированном Крыму произошли во вторник.

Министерство обороны РФ списало произошедшее на «нарушение правил противопожарной безопасности, из-за чего произошла детонация боеприпасов».

По неофициальной же версии, взрывы — это результат успешной диверсии СБУ.

Ох уж это пренебрежительное отношение к правилам противопожарной безопасности: сначала крейсер «Москва», теперь семь военных самолетов…

Еще несколько таких «перекуров» вблизи снарядов и «начинать всерьез», как грозился Вождь, будет нечем.

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