Программист показал, какую картину нарисовал робот на запрос «Беларусь белорусов» 1 12.08.2022, 17:04

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Достижения искусственного интеллекта впечатляют.

Программист Виктор Хоменок поделился в «Фейсбуке» последними достижениями искусственного интеллекта, который позволяет генерировать по запросам очень красивые картины:

«6 лет назад я решил заняться робототехникой. 6 лет назад я знал по робототехнике примерно столько, что и все, то есть ничего. Чтобы начать, я выбрал произвольную задачу — сделать робота-художника. С точки зрения бизнеса выбор спорный, но с точки зрения алгоритмики, проработки механики задача была самый раз.

Первого робота звали Леонардо. Рисовал он, правда, плохо. Я сам лично разработал алгоритм перевода произвольной фотографии в набор движений карандаша/кисти (который, впрочем, работал так себе). Но ещё хуже вела себя механическая часть робота, которая гнулась, тряслась и упрямо не попадала в мольберт.

Ещё 6 лет ушло на создание робота, который, учитывая ошибки первого эксперимента, с точки зрения железа и софта был идеален для почти любой задачи.

То, что делает Midjourney (программа искусственный интеллекта, которая придумывает картинку по ее текстовому описанию), сводит меня с ума. Если бы у меня был такой алгоритм тогда, я бы точно доделал робота художника, Леонардо.

Хотя… Мы таки сделали в конце концов идеального робота. Есть идеальный алгоритм генерации картин. Может имеет смысл сегодня подружить их друг с другом?

P.S. Картина сгенерированная Midjourney по запросу «Беларусь белорусов».

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