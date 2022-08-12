В Беларуси закрыли старейшую литовскую школу 12.08.2022, 18:54

Школа работала с 1992 года.

Официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Ольга Адиева сообщила БелТА, что в Гродненской области закрыли литовскую школу и назвала причину.

По словам Адиевой, деятельность Пелясской средней школы в Вороновском районе приостановлена по причине нарушений пожарной безопасности.

— Работники МЧС при проведении мониторинга в составе межведомственной комиссии выявили ряд нарушений в Пелясской средней школе в Вороновском районе. Так, на объекте не обеспечена безопасная и беспрепятственная эвакуация детей и педагогов из помещения школы в случае чрезвычайной ситуации, не обеспечена надлежащая противодымная защита и защита от распространения огня, — пояснила она.

И добавила, что также было проведено перепрофилирование помещений по функциональному назначению. Склады перепрофилированы под учебные классы и мастерские.

Адиева уточнила, что на основании выявленных нарушений, создающих угрозу причинения вреда здоровью и жизни учащихся и педагогов, в адрес руководства школы было направлено предложение о приостановлении деятельности школы до устранения выявленных замечаний.

Вместе с тем, работниками МЧС была запрошена проектная документация подтверждения выполнения требований технических нормативно-правовых актов, но руководитель школы предоставил запрашиваемые материалы не в полном объеме.

По словам начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Руслана Абрамчика, в 2021 году в школе обучались 104 учащихся, из которых 23 проживали в пришкольном интернате.

Сообщается, что в школе, деятельность которой финансируется из бюджета Литвы, работают 52 человека. Образовательный процесс обеспечивают 24 педагога: 14 из Беларуси и 10 из Литвы.

— В связи с внесением представления о запрете эксплуатации здания органами управления образования области и отделом образования Вороновского райисполкома принимаются необходимые меры, — сказал Абрамчик.

И добавил, что все учащиеся, 40 детей из Лидского района и 74 из Вороновского, будут переведены для обучения по месту жительства.

— Каждому из 24 педагогов будет предложено место работы на территории Вороновского района. Ситуация находится под контролем органов управления образования, органов исполнительной власти, а также профсоюза работников образования и науки, — отметил он.

Абрамчик уточнил, что на сегодняшний день отделы образования Вороновского и Лидского районов взаимодействуют с родителями для того, чтобы в кратчайшие сроки перевести детей для обучения на новом месте.

— Сложностей с освоением учебных программ не будет, так как в рамках вступающего с 1 сентября в действие Кодекса об образовании обучение во всех школах Республики Беларусь, независимо от учредителя, будет осуществляться на государственных языках, — сказал он.

Пелясская средняя школа — первая национальная школа в Беларуси с обучением на литовском языке, она открылась в 1992 году. Основателями школы являются Фонд культуры и Министерство просвещения и науки Литовской Республики.

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