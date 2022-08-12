В Telegram появились новые функции 1 12.08.2022, 19:12

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Вышло новое обновление мессенджера.

Команда Telegram представила новую версию популярного мессенджера, которая, по словам его создателя Павла Дурова, должна «совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями».

Среди главных фишек – новая платформа для создания эмодзи и возможность отправки анимированных стикеров внутри сообщения. А еще появилась блокировка голосовых сообщений.

Блокировка голосовых сообщений

По словам разработчиков, это одна из самых запрашиваемых функций среди комьюнити. Есть возможность выбрать, кто сможет отправлять сообщения: «Все», «Мои контакты» или «Никто».

Возможность подарить Telegram Premium

Теперь подпиской Telegram Premium можно поделиться с родными, друзьями и коллегами, подарив им предоплаченную подписку на 3, 6 или 12 месяцев – «с приятной скидкой».

Авторские анимированные эмодзи

Теперь в Телеграме есть платформа для создания новых эмодзи – она дает возможность загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для платных пользователей.

Анимированные эмодзи можно добавлять в текст сообщений или подписей к фото и видео. Пользователям Premium-подписки уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи обещают обновлять регулярно.

Интерактивные анимированные эмодзи

Со многими популярными эмодзи и их «альтер эго» из авторских наборов можно взаимодействовать в личных переписках: если любой из собеседников нажмет на месседж с эмодзи, оба участника чата одновременно увидят полноэкранную анимацию.

Дополнительные анимации есть у многих эмодзи, среди них 😂😍😁😱❤️👍🎉💸🔥👻.

Новая панель стикеров в Telegram для iOS

Ее дизайн обновили – теперь можно быстро свайпать между разделами со стикерами, эмодзи и GIF. Для Android, компьютеров и браузеров эта «фишка» уже давно доступна.

Новая версия уже доступна всем пользователям iOS, в Google Play апдейт появиться в ближайшее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».