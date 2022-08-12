Еще раз о назначенцах Тихановской 3 12.08.2022, 20:18

3,346

фото: архив Deutsche Welle

Что ожидать от этих людей.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко в интервью Charter97.org ответил на вопрос, как бы он охарактеризовал персональный состав так называемого переходного правительства, объявленного Светланой Тихановской:

— Названные фигуры никак нельзя назвать новыми игроками. Они уже давно сотрудничают и с вильнюсским офисом, и с НАУ. Со всеми из этих людей я общался, с кем-то больше, с кем-то меньше. Могу пройтись еще раз.

Павел Латушко — это многолетний холуй лукашенковского режима, который 25 лет лизал сапоги диктатору. Работая лукашенковским послом в различных странах мира и будучи в свое время пресс-секретарем МИД, он рассказывал Западу о «достижениях Лукашенко в защите прав человека», что «никаких политзаключенных в Беларуси нет», что «Лукашенко — гарант независимости и стабильности в регионе»… А когда Латушко был на посту министра культуры, он прославился «черными списками» в отношении белорусских музыкантов, художников, других деятелей культуры. В 2020-м году, абсолютно бесстыдно, этот персонаж стал называть себя лидером белорусской оппозиции. Создал структуру НАУ, которая занималась бурной имитационной деятельностью, но развалилась. В начале там были десятки людей, если не сотни, которые поверили Латушко, но потом эта структура просто исчезла.

Про Ковалевского можно сказать, что это такая многолетняя темная лошадка белорусской эмиграции. Ничем хорошим этот бывший лукашенковский чиновник особенно не отличился.

Господин Азаров — вообще оригинальная личность, такой «матерый гестаповец», который долгое время работал не покладая рук в самой омерзительной и жестокой силовой структуре фашистского режима Лукашенко — ГУБОПиКе. Есть люди, которые обвиняют его даже в пытках, когда тот по долгу службы боролся с различными неформальными молодежными движениями.

Он еще прославился тем, что в 20-м году написал теоретическую работу, где говорил, что самую большую угрозу для белорусского режима представляют белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины. Азаров также давно сотрудничает с офисом Тихановской. Он отвечал за провал «горячей весны» 21-го года, а потом возглавил такую структуру, как ситуационно-аналитический центр, одной из главных задач которого являлся сбор информации о протестах и протестующих. Там официально такие задачи ставились.

Еще Азаров отметился тем, что вместе со своими подручными из ByPol угрожал руководителю Белорусского объединения рабочих Сергею Дылевскому, когда была предпринята попытка организации забастовки в конце 21-го года. Губоповец Азаров угрожал Сергею всяческими карами, чтобы тот прекратил забастовку.

Другое отношение у меня к Валерию Сахащику. Сложно сказать, как он вообще оказался среди этих персон. Это талантливый человек, харизматичный, бывший командир 38-ой бригады. Могу сказать, что, на мой взгляд, Валерий Степанович — отличный советский офицер. Сможет ли он стать действительно белорусским военно-политическим стратегом? Посмотрим. Я знаю, что он очень критически настроен к полку Калиновского. Надеюсь, что подполковник Сахащик понимает, что белорусы хотят быстрейшего освобождения страны от режима Лукашенко и российских оккупантов и у него всегда есть возможность обратиться к белорусам напрямую и от своего имени.

В целом, для тех людей, кто сегодня находится в тюрьмах или кто в белорусском Сопротивлении давно (а у меня, например, было восемь административных арестов в Беларуси, уголовный срок почти полтора года), эти члены «переходного правительства» никакими авторитетами не являются по определению.

Думаю, одна из целей этой структуры — как раз удушить полк Калиновского и реально ослабить национально-освободительное движение Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».