Арестович: Стратегическая инициатива в войне перешла к Украине 13.08.2022, 3:00

Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Украины назвал новости, ознаменовавшие это.

Стратегическая инициатива в войне перешла к украинской армии.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

«В этой войне, парадоксальным образом, переход стратегической инициативы к Украине ознаменовался двумя новостями. Тремя, на самом деле, но про третью я промолчу. Первое — это возвращение Макдональдса в Украину. Над этим можно смеяться — не смеяться. И второе — это уничтожение российского полка в Саках», — сообщил он.

В дальнейшем может случиться так, что диктовать происходящее с объектами и удерживаемой местностью будет не российское командование, а украинское, считает Арестович.

«Украинская армия доказала еще в 2014 году, что она умеет освобождать города, не уничтожая мирное население. Просто принуждая противника к уходу. Точно так, как мы освободили Бучу, Гостомель и Ирпень. Просто начали обходить слева и справа и они, чтобы не попасть в окружение, срочно вывели войска. Без штурма. Нечто подобное может случиться с Энергодаром, с Херсоном, с очень многими местами», — отметил советник главы Офиса президента Украины.

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