В Севастополе военных РФ отравили вместе с крысами

В Севастополе военных РФ отравили вместе с крысами6
- 13.08.2022, 9:08
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Среди оккупантов есть погибшие.
В захваченном РФ Севастополе от отравления умерли восемь российских военных, которые находились на лечении в 1472-м военно-морском госпитале.
Погибшие попробовали отравленную крысиным ядом еду с больничной кухни, рассказал в Telegram журналист Роман Цимбалюк.
Он пишет о том, что руководство госпиталя решило уничтожить грызунов, которые в большом количестве расплодились в медицинском учреждении. Отраву применили во всех помещениях госпиталя, включая и кухню.
При этом яд попал в продукты, из которых готовили еду больным. В результате восемь военнослужащих ВС РФ умерли. А 18 – находятся в тяжелом состоянии в реанимации.