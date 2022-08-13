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Защитники Украины захватили российский танк с бурятом внутри

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  • 13.08.2022, 10:13
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Защитники Украины захватили российский танк с бурятом внутри

Бронемашина теперь будет служить ВСУ.

Украинские защитники получили в качестве трофея российский танк Т-72. Внутри находился танкист-бурят, которого «выковыряли» из техники только на базе и передали сотрудникам контрразведки.

О новой «добыче» сообщили на странице в Twitter «Майору гірше». Военные показали фото бронемашины, которая теперь будет служить ВСУ.

«Чек на танке не загорелся, но он чуть не выпал, бывает. А еще прикол, что этот Т-72 затрофеили с живым бурятом внутри, он там закрылся, выковыряли только на базе, как отбуксировали, сдали конторским», – говорится в сообщении.

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