Защитники Украины захватили российский танк с бурятом внутри

Защитники Украины захватили российский танк с бурятом внутри3
- 13.08.2022, 10:13
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Бронемашина теперь будет служить ВСУ.
Украинские защитники получили в качестве трофея российский танк Т-72. Внутри находился танкист-бурят, которого «выковыряли» из техники только на базе и передали сотрудникам контрразведки.
О новой «добыче» сообщили на странице в Twitter «Майору гірше». Военные показали фото бронемашины, которая теперь будет служить ВСУ.
«Чек на танке не загорелся, но он чуть не выпал, бывает. А еще прикол, что этот Т-72 затрофеили с живым бурятом внутри, он там закрылся, выковыряли только на базе, как отбуксировали, сдали конторским», – говорится в сообщении.