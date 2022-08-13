Украинский снайпер ликвидировал оккупанта прицельным выстрелом в голову

Украинский снайпер ликвидировал оккупанта прицельным выстрелом в голову8
- 13.08.2022, 11:08
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Редкий момент боя попал на видео.
Работа снайперов редко попадает на видео. Однако один из украинских бойцов запечатлел, как ликвидировал российского оккупанта прицельным выстрелом в голову.
Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.
На кадрах можно увидеть, как снайпер ведет наблюдение за окном в жилом доме, где расположились враги. Один из оккупантов попытался аккуратно выглянуть наружу, чтобы оценить обстановку. Сначала он выставил под прицел лишь часть головы, а потом решил полноценно осмотреться.
В этот миг снайпер и совершил выстрел. Момент попадания на видео тактично замылили, чтобы уберечь зрителей от картины крови. Однако в ролике можно заметить, как противник свалился после работы украинского мастера.