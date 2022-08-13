Украинские воины сбили четыре вражеских беспилотника и штурмовик Су-25 2 13.08.2022, 12:00

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Оккупантам нанесли серьезные потери на восточном направлении.

Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам потери на восточном направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Известно, что за минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили 5 воздушных целей. В небе подбиты 4 российских беспилотника типа «Орлан-10», один из них - ночью. Также подбит вражеский штурмовик Су-25.

Ранее подразделения противовоздушной обороны оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ликвидировали воздушную цель. Ими был сбит вражеский БПЛА «Орлан-10», который оккупанты планировали использовать для разведки позиций украинских сил.

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